Halmstad: Häst dog vid olycka på E6

Uppdatering: Det är en lastbil som kört in i en personbil med ett hästsläp på E6 nära Laxvik utanför Halmstad. Inga uppgifter om personskador men hästen som fanns i hästsläpet dog i samband med olyckan. Fortsatt avstängt för trafik i norrgående riktning. Olyckan inträffat strax söder om Gullbranna uppger polisen.

