Söderköping: Djurräddning utanför Västra Husby

Räddningstjänsten i Söderköping samt Östra Ryd laramdes tidigare ikväll till Lisalund väster om Västra Husby där en Shettlandshäst satt fast mellan två träd.

Det var när ägarna kom hem ikväll från jobbet som de upptäckte att den lilla hästen kilats fast mellan två träd i en liten slänt.

När hästen har fastnat vet man dock inte men efter att räddningstjänsten använt sina hydralverktyg och tryckt isär träden tillräckligt mycket kom Shettisen loss och kunde gå ner till hagen och sin väntande hästkompis. Lite halt var hästen dock men detta kan bero på att den suttit i kläm en längre stund uppger ägarna.

