Norrköping: Trafikolycka på Prästgårdsvägen

En trafikolycka mellan en personbil och en moped har inträffat på Prästgårdsvägen i Skärblacka. Ambulans och räddningstjänst är på plats och det är ännu oklart hur det gått för de inblandade. Uppdatering: Enligt polisen ska mopedisten klaga på ryggsmärtor.

