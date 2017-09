Åstorp: Fyra bilar i krock på riksväg 21

Polis, räddningstjänst och ambulans larmas till väg 21, mellan Åstorp och Kvidinge i höjd med Klippan, där en trafikolycka mellan fyra personbilar inträffat i riktning mot Klippan. Det finns initialt inga uppgifter om personskador i samband med olyckan. I samband med olyckan uppstod långa köer.

