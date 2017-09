Trosa: Buss av vägen

En buss med fyra personer har kört av vägen nära Ävlingeby på länsväg 782 väster om Trosa. Det finns inga uppgifter om någon har skadats men ingen ska enligt uppgifter kunna ta sig ur bussen. Räddningsenheter är på väg till platsen.

