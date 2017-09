Uppsala: Man skjuten i Valsätra

En man skottskadades allvarligt vid 17.30-tiden ikväll i Valsätra, Uppsala. Flera polispatruller samt ambulans kallades till platsen. Mannen fördes med allvarliga skador till sjukhus och platsen spärrades av i väntan på tekniker. Enligt vittnet ska flera personer ha setts lämna platsen.

