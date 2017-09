Malmö: Man skjuten

Flera olika personer ringde ikväll polisen om höga smällar från området runt Höja. Polis och ambulans skickas till platsen. En person anträffas med misstänkta skottskador. Den skadade personen, en man, är förd med ambulans till sjukhus. Brottsplatsen är avspärrad. Hur svårt skadad mannen är finns ännu inga uppgifter om.

