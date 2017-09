Örebro: Brand i motorfordon

Polis och räddningstjänst larmades i natt till Vivalla i Örebro där det ska börjat brinna i minst en personbil på en parkering. Enligt uppgifter ska en personbil har varit övertänd men en väktare hann släcka med en pulversläckare innan brandkåren fram men ytterligare flera fordon fick brand och rökskador.

