Växjö: Lastbilsolycka på riksväg 25

En singelolycka inträffade straxt före fem på riksväg 25 straxt väster om Växjö. Enligt uppgifter ska fordonet kört in i vajerräcket och hamnat på fel körbana. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada.

