Malmö: Man skjuten av polis

I samband med ett ingripande inatt i Malmö går en man till angrepp mot en polispatrull. Angreppet är av sådan art att polismännen avlossar verkanseld mot mannen. Mannen, som grips misstänkt för försökt till mord, förs till sjukhus med allvarliga skador. En utredning av skjutningen har startats och leds av åklagare från enheten för särskilda utredningar.

Both comments and pings are currently closed.