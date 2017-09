Söderköping: Singelolycka vid Tåby

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades vid 08,30-tiden till en singelolycka vid Tåby. Enligt larmet skulle en bil ligga på taket i diket. Ingen person fanns i bilen.

Föraren, som ska ha varit oskadd, ska ha fått skjuts av en anhörig. Polisen påbörjade arbetet med att ta reda på vad som har hänt.

