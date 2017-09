Norrköping: Kvinna med kniv gripen i Vrinneviskogen

Polisen har under ungefär en timme letat efter en kvinna som höll i en kniv, i Vrinneviskogen i Norrköping. Enligt den information som polisen hade skulle hon vara ett hot mot sig själv. Men eftersom det inte gick att garantera allmänhetens säkerhet så uppmanades personer som befann sig i skogen att hålla sig undan. Klockan 12.26 hittades kvinnan av polis i närheten av Ensjön. Hon hade en kniv med sig. Det fanns inga tecken på att hon skulle ha skadat någon med den. Ingen ska ha skadats fysiskt i samband med händelsen, men kvinnan greps, misstänkt för olaga hot. Det är oklart i nuläget hur många personer som kan ha drabbats av hot.

Both comments and pings are currently closed.