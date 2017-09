Rättvik: Rökutveckling från byggnad på företag

Räddningstjänsten larmades straxt före ett i natt till Kalkvägen straxt utanför Rättvik där det ska vara rökutveckling från någon form av plåtbyggnad vid ett företag. Vad som orsakat röken har i skrivande stund inte framkommit.

Both comments and pings are currently closed.