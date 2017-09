Stockholm: Undersökning i flerfamiljshus

Räddningstjänsten fick straxt efter ett åka till ett flerfamiljshus på Vintrosagatan i Hagsätra där en boende kände röklukt men kunde inte lokalisera var det kom ifrån. Man har i skrivande stund precis kommit på plats och någon ytterligare information om händelsen finns inte.

Both comments and pings are currently closed.