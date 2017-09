Trollhättan: Brand i lägenhet

Räddningstjänsten larmades vid 02-tiden i natt till en hyresfastighet på Slåttervägen i Trollhättan där det enligt en anmälare ska ha börjat brinna i en lägenhet. Det finns i nuläget inga uppgifter om någon person ska ha kommit till skada.

