Mullsjö: Signelolycka på riksväg 26

En singelolycka inträffade vid 02-tiden på riksväg 26 nära avfarten mot Klämmestorp norr om Mullsjö. Vid räddningstjänstens framkomst var det en mindre skåpbil som kolliderat med älg. Ingen person behövde åka med ambulansen. Älgen kommer eftersökas av jägare och skåpbilen bärgades från platsen uppger räddningstjänsten i ett pressmeddelande.

