Norrköping: Person utsatt för misshandel i Klockartorpet

Straxt efter midnatt anträffade polisen i Norrköping en man född 95 som blivit utsatt för en misshandel på Karl Wards gata. Den drabbade uppger för polisen att flera personer varit inblandade i misshandeln men att han har lyckats springa från platsen. Polispatrullen transporterade mannen till Vrinnevisjukhuset för kontroll och en anmälan om misshandel har upprättats.

