Skellefteå: Person gripen för flera inbrottsförsök

Polisen grep strax efter halv två en man misstänkt för inbrottsförsök i Skellefteå.Det var vid 00.30 tiden natten mot torsdagen som ett inbrottslarm kom från en Guldsmedsbutik i centrala Skellefteå uppger polisen. Någon har försökt att krossa skyddsglaset i butiken.

När polispatruller är på plats inkommer ytterligare ett inbrottslarm och denna gång från butiken mStore på Nygatan inte långt därifrån. När polispatrullen kommer på plats kan man konstatera brytmärken till butiken och strax efter anträffar man en person som grips och tas med in till stationen. Man har sökt i området efter det föremål som har använts vid inbrottsförsöken utan att finna detta.

