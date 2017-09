Östersund: Man gripen för drograttfylleri

En man i 20 års åldern är misstänkt för drograttfylleri efter att han blev stoppad av en polispatrull i centrala Östersund under natten. Mannen fördes till polisstationen för provtagning och förhör och därefter frigavs mannen uppger polisen.

