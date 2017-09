Botykyrka: Singelolycka på E4

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt före halv fem till E4 söder om Hallundaavfarten där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Det är oklart om föraren som ska ha färdats ensam i fordonet behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.