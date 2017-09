Malmö: Bilbrand i Oxie

Polis och räddningstjänst larmades vid 04.30-tiden till Fajansvägen i Oxie där minst en personbil på en parkering ska ha börjat brinna.



Uppdatering: Då man kom fram till platsen ska det vara två personbilar som stått i brand. Vad som orsakat branden är för närvarande oklart.

