Malmö: Rökutveckling i trapphus

Polis och räddningstjänst larmades på förmiddagen till Serenadgatan i Malmö med anlending av rökutveckling i ett trapphus. Vid framkomsten kunde man konstatera att det var en torrkokning. Ingen person ska ha varit hemma i lägenheten.

Both comments and pings are currently closed.