Västerås: Trafikolycka på E18

En trafikolycka mellan flera fordon har inträffat på E18 i höjd med Skallbergsmotet i riktning mot Köping utanför Västerås. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen och det finns risk för begränsad framkomlighet.

Both comments and pings are currently closed.