Örnsköldsvik: Kraftig brand på Domsjöfabriken

Räddningsenheter är på plats vid Domsjöfabriken där det uppges brinna kraftig. Enligt uppgifter väller kraftig svart rök ut från en byggnad. De boende i närheten uppmanas att gå in och stänga fönster och ventilation på grund av rökutvecklingen.

