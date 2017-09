Burlöv: Skottlossning mot buss

Polis kallas till Dalbyvägen i Arlöv med anledning av någon form av skottlossning mot en buss under kvällen. Det var mycket folk på platsen och polisen försökte få fram vad det är som har hänt. En ruta på en buss var skadad. Ingen person ska enligt polisen ha ådragit sig några skador. En misstänkt brottsplats vid korsningen Dalbyvägen och Torngatan är avspärrad. Polisen pratar med vittnen på platsen och man har konstaterat att bussen träffats av flera skott.

