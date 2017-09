Stockholm: Brand i båtar

Räddningstjänsten larmades vid 00.15-tiden till Stravarvsvägen i Sätra norr om Skärholmen där två båtar uppges brinna. Vad som orsakat branden är ännu oklart och det är inte känt om det föreligger någon spridningsrisk till ytterligare båtar.

