Tidaholm: Röklukt i byggnad

Räddningstjänsten larmades vid 02.30-tiden till en gård utanför Dimbo väster om Tidaholm där man känner röklukt i en byggnad. Det är i skrivande stund oklart vad för sorts byggnad det handlar om och man har ännu inte kommit på plats.

