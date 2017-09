Norrköping: Misshandel på asylboende

Polisen larmades i natt till ett bråk på ett asylboende i Norrköping. En 30-årig man hade blivit utsatt för en misshandel av en annan person på boendet. Enligt polisen ska den drabbade mannen ha fått skador i ögat och även på näsan. Han transporterades upp av en polispatrull till Vrinnevisjukhuset. Man genomförde även husrannsakan i den misstänktes rum och gärningsmannen fick därefter följa med till polisstationen där han kommer att förhöras och därefter kommer åklagaren besluta om mannen ska anhållas.

