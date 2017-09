Borås. Död man anträffad

I Gånghester, Borås har en man hittats avliden utomhus under morgonen. Då man inte kan utesluta brott har en förundersökning om mord alternativt dråp inletts. Platsen har spärrats av och en teknisk undersökning har påbörjats.

