Arjeplog: Björn sköts

En älgjägare som var ute i skogen med sin hund under eftermiddagen har skjutit en björn. Björnen sköts på mycket nära håll och jägaren uppger att han handlat i nöd. Jägaren klarade sig utan fysiska skador men chockades efter händelsen. Björnen är död. Polis har varit på platsen för att utreda vad som hänt. Björnen ska tas i beslag.

Both comments and pings are currently closed.