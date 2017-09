Hässleholm: Singelolycka på riksväg 23

En singelolycka inträffade vid 00.30-tiden i natt på riksväg 23 i höjd med Trailerservice i Hässleholm. En personbil med två personer ska ha kört av vägen och hamnat i diket. Det är i skrivande stund oklart om någon av de båda behövde föras till sjukhus.

Both comments and pings are currently closed.