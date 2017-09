Oskarshamn: Fartyg på grund

Ett fartyg har gått på grund under morgonen söder om Oskarshamn. Kustbevakningen har inte upptäckt någon olja i havet eller vatteninträngning ombord på haveristen. Ingen person har kommit till skada. Kustbevakningen, som fick larmet via sjöräddningscentralen JRCC klockan 04:30 på morgonen, är på plats med fartyget KBV 313 med besättning. Miljöräddningsfartyget KBV 033 med räddningsdykare väntas till platsen under förmiddagen, för att kunna inspektera havsbotten och haveristens skrov. ‒ Ombord i fartygets tankar finns 44 000 liter diesel, som inte ska komma ut i havet. Vårt arbete nu går ut på att vidta åtgärder för att ägaren i ett senare skede ska kunna bärga fartyget på ett säkert sätt, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen. Väderförhållandena är goda, med svaga vindar och lugnt vatten. Beslut om och när en bärgning får ske fattas av Transportstyrelsens fartygsinspektör. Polisen utreder orsakerna till olyckan, samt misstänkt onykterhet till sjöss.

