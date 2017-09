Norrköping: Storstädning i världsklass

För andra året i rad så har det i Norrköping arrangerats en dag för att städa Norrköping. I samverkan med Städa Sverige och Panta Mera så har Norrköpings kommun engagerats sig i att anordna en dag för ett en renare stad.

Städa Sverige är en av idrottsrörelsen helägd organisation och kanske landets mest framgångsrika i operativa termer. I över tjugo år har organisationen engagerat en halv miljon barn och ungdomar inom idrotten i att städa olika delar av den svenska miljön och totalt samlat in 1,6 miljoner säckar skräp på en sträcka motsvarande 9 varv runt jorden. Sedan starten har det genererat ca 195 miljoner kronor till idrottsrörelsen.

Under lördagsförmiddagen, under några timmar, så deltog 25 föreningar med cirka 500 deltagare i en städaktivitet som avslutades med att ett sopberg byggdes upp på Tyska torget. Där bjöds deltagarna på korv av Pantamera som också delade ut ett pris på 5.000:- till en förening som dokumenterat ett bra resultat. Pantamera fick också ta emot flera säckar med tomburkar! Bland se skräpsamlarma som varit ute sägs att både Kommunstyrelsen ordförande Lars Stjernkvist och kommunalrådet Reidar Svedahl ha deltagit.

Sopberget som samlades upp i år var något mindre än när Norrköping för första gången deltog förra året, men som Anton Hedlund från ”Städa Sverige” så är förhoppningen att ingen sopsäck blir resultatet utan att naturen är ren! Han sade också att Norrköping är bland de absolut främsta kommunerna när det gäller en städdag.

Bland sopsäckarna återfanns, innan sopbilen kom och rensade Tyska torget, en motordriven gräsklippare, kundvagn och där fanns också en moped! Folkfest i ett småruggigt regnande! Text & Foto: Sven Åke Molund

