Norrköping: Två skadade i singelolycka

En polispatrull skulle i natt stoppa en personbil i närheten av Norsholm för kontroll. Föraren valde dock att fortsätta färden dock i något högre fart. Fordonet kom dock inte långt förrän det körde av vägen vid avfarten till Stora Eggeby. Enligt uppgifter ska båda personerna ha varit drogpåverkade och fördes i ambulanser till sjukhuset i Norrköping.

