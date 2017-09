Köping: Singelolycka på E18

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 01.30-tiden till E18 utanför Köping i riktning mot Hallstahammar där det ska ha inträffat en singelolycka med en personbil. Föraren ska själv ha kunnat ta sig ur fordonet men fördes i ambulans till sjukhus.

