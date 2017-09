Svenljunga: Älgolycka utanför Hacksvik

En älgolycka inträffade strax före 02.30-tiden på länsväg 1566 strax söder om Håcksvik i Svenljunga kommun. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person ha skadats allvarligt vid olyckan.

