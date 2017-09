Gävle: Rökfyllt trapphus

Räddningstjänsten larmades vid 04-tiden till en bostadsfastighet på Brynäsvägen i Gävle där man hade rökutveckling i ett trapphus. Vad som orsakat rökutveckling finns inga uppgifter om i skrivande stund.

