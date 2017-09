Södertälje: Misstänkt påverkad älg i vardagsrum i Rönninge.

En älg av har på något sätt krossat en ruta till en bostad i Rönninge och tagit sig in i husets vardagsrum. Älgen misstänks i detta nu vara påverkad då denne tros ha fått i sig jäst frukt. En viltvårdare kallades till platsen för bedömning av vilken åtgärd som kunde bli aktuell. En polispatrull var också på plats för att hjälpa till. Uppdatering: Vilvårdare har nu avlivat älgen. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i samband med älgens intrång i huset. Husinnehavaren ska ha sökt skydd hos en granne uppger polisen på sin sida.

