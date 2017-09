Norrköping: Misstänkt brand på balkong

Räddningstjänsten larmades på eftermiddagen till en bostadsfastighet på Ljuragatan i Norrköping där personer såg hur det kom rök från en balkong. När man kom på plats kunde man dock konstatera att det var en person som hade startat en kolgrill på balkongen och som orsakade röken.

