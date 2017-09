Norrköping: Kraftig explosion på Nygatan

Strax efter klockan 01 inatt inkom ett stort antal samtal till polisen från oroliga människor som hört en kraftig smäll. Någonting har detonerat i ett trapphus och det har uppstått materiella skador. I nuläget inga personskador. Polisen arbetar intensivt på platsen för att försöka utröna vad som hänt. Under natten kommer inga ytterligare uppgifter att lämnas.

