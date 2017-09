Hultsfred: Singelolycka utanför Målilla

En polispatrull anträffade i natt en personbil som kört av väg 23 i Målilla, i höjd med Flathult. Föraren, en 32-årig kvinna fördes med ambulans till sjukhus och hennes två hundar som fanns i bilen omhändertas på hundpensionat. Skadeläget är oklart och bilen bärgas.

Both comments and pings are currently closed.