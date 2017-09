Helsingborg: Två utsatta för misshandel

Polis och ambulans larmades i natt till Järnvägsgatan med anledning av en man som har blivit misshandlad av en okänd gärningsman i samband med något form av bråk. På plats konstateras två personer ha kommit till skada, en man född -73 och en kvinna född -91. Det skall röra sig om slag utan tillhygge. En anmälan upprättas om misshandel och det framkommer inte om målsägarna behöver åka med ambulans till akuten.

Both comments and pings are currently closed.