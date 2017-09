Torsby: Älgolycka vid Nyskoga

I höjd med Nyskoga kyrka utanför Torsby kolliderade en personbil tidigt på morgonen med en älg. Det är ännu oklart om någon behövde föras till sjukhus. En viltvårdare kallades ut till platsen då älgen försvann ut i terrängen.

Both comments and pings are currently closed.