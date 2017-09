Mark: Singelolycka i Torestorp

En personbil körde på morgonen av okänd anledning av vägen i Torestorp. Olyckan ska ha skett några 100 meter mot Horred. Vägen stängdes av under räddningsarbetet. Bilen klippas upp för att få ut de drabbade på ett säkert sätt. En vuxen samt ett barn ska ha varit inblandade i olyckan.

Both comments and pings are currently closed.