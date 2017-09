Kristianstad: Butik utsatt för rån

Polis kallades på förmiddagen till en butik på Öllegårds väg i Kristianstad med anledning av att en person är gripen misstänkt för rån. Personen försökte undkomma en stöld genom att slå sig fri, men kunde gripas och hållas kvar. Personen blev genom våldsanvändningen misstänkt för rån istället för stöld uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.