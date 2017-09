Norrköping: Uppdatering gällande explosionen i natt

Polisen har i ett tidigt läge inlett förundersökning och ärendet är i nuläget rubricerat som allmänfarlig ödeläggelse. Under natten har polisens tekniker jobbat på platsen för explosionen och de tekniska beslag som är gjorda kommer nu att analyseras. Även polisens bombgrupp har varit på plats. Arbetet på platsen är nu avklarat och avspärrningarna är hävda. Under dagen pågår nu ett arbete med att försöka få in iakttagelser från boende i närheten. Polisens utredare knackar dörr i området men är även intresserade av att få uppgifter från andra. Den som har information om vad som kan ligga bakom explosionen är välkommen att kontakta polisen på telefon 114 14. Uppge ärende K1190312-17 och säg att du vill lämna information i ärendet.

