Upplands-Väsby: Två personer attackerade med vätska

Polis och ambulans beordrades på förmiddagen till en adress i Upplands Väsby efter samtal om att en person skulle ha kastat någon form av vätska på en eller flera personer. Då polis kom till platsen visade det sig att två personer fått vätskan i ansiktet. Dessa är förda med ambulans till sjukhus, med oklara skador. Gärningsmannen ska ha lämnat i ett fordon. Händelsen rubriceras som grov misshandel. Ingen är ännu gripen. Det är i nuläget oklart vilken typ av vätska det handlar om.

Both comments and pings are currently closed.