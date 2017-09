Helsingborg: Trafikolycka på Rausvägen

Två personbilar har kolliderat i korsningen Rausvägen och Österleden i Helsingborg och står för närvarande ohindrande i en parkeringsficka. Tre personer är inblandade varav en klagar på smärta. Alla är ute ur fordonen.

