Falkenberg: Trafikolycka söder om Heberg

Två personbilar och en älg är inblandade i en trafikolycka på gamla E6 straxt söder om Heberg utanför Falkenberg. Enligt uppgifter ska älgen ligga på körbanan och det är risk för begränsad framkomlighet uppger Trafikverket.

