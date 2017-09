Hemavan: Drunkningstillbud utanför Umasjö

Räddningsenheter är på väg till en plats norr om Umasjö norr om Hemavan där det ska ha inträffat någon form av drunkningstillbud i sjön Överuman. Någon ytterligare information om vad som inträffat finns för närvarande inte.

